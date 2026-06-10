俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉがＳＮＳを更新。１０日までにインスタグラムを更新し、「カフェに行けてご機嫌おびび。綺麗なお姉さんたちに撫でてもらえてご満悦。」とコメントし、愛犬とともにカフェを訪れたことを報告。卓上の飲み物を見つめる愛犬の姿や、愛犬とローアングルで撮影した２ショットなどをシェアした。この投稿には多数の「いいね！」が寄せられている。工藤