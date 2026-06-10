「離れていたのが3分とは思えない再会の喜びの舞」というコメントとともに投稿された、ポメラニアンの様子が、SNSで話題となっている。【映像】“喜びの舞”をする様子（実際の映像）ポメラニアンのピカルディくん（5歳）。 “たった3分”の状況を伺うと、 さんぽ中、 買い物するために店にちょっと立ち寄ったとのこと。 店内が見えるつくりだったそうで、 おそらく、ピカルディくんも飼い主（@pomepomePicardy）が見えていた