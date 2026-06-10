タレント・つるの剛士（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。地元・藤沢のレジェンドミュージシャンとのツーショットを披露した。「昨夜は藤沢の仲間たちと、キョンちゃんことプリンセスプリンセスの富田京子さんの61歳のお誕生日のお祝い会」と地元の仲間とのお祝いを報告し、元「プリンセスプリンセス」のドラマー、富田とのツーショットをアップした。「…と？！なんと自分も？時間差お祝いしていただきました」と5