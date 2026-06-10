子どもたちに海の環境保全の大切さを知ってもらおうと9日、石川県能登町の子ども園で特別教室が行われました。この取り組みは、子どもたちに海の環境保全について理解を深めてもらおうと、能登海上保安署が毎年行っているものです。9日、能登町にある松波こども園で行われた特別教室には、園児たち27人が参加しました。「アザラシですね」「ほら、見て。ロープが、網がかかっていますね。ちょっとかわいそうだよね」「助けた