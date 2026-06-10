暑くなると、エアコンの電気代を気にして使用を控える人は少なくありません。特に高齢の親が「もったいない」と我慢していると、家族としては心配になるでしょう。 そこで、涼しい場所で過ごせて運動不足の解消にもつながるジム通いを勧めるのはよい方法なのでしょうか。本記事では、光熱費の節約と健康面の両方から、無理のない考え方を見ていきます。 ジム通いは光熱費節約になるが、エアコン代の代わりとは考え