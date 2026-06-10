スペイン１部レアル・マドリードは９日、同１部アトレチコ・マドリードのアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレス（２６）に獲得オファーを出して、断られたことを発表した。Ｒマドリードは公式サイトで「本日の取締役会においてアルバレス移籍権獲得のためＡマドリードに対し１億５０００万ユーロ（約２７７億５０００万円）のオファーを行ったことを発表します」とし「Ａマドリードは検討、評価の結果、両クラブ間の良好な