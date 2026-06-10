退職金を受け取ると、「このまま預金しておくべきか、それとも投資に回すべきか」と悩む人もいるでしょう。特に家族から「老後資金を減らす気なの？」と反対されると、自分の考えが間違っているのではないかと不安になることもあるかもしれません。 しかし、預金には元本割れしにくい安心感がある一方で、資産が大きく増えにくいという特徴があります。反対に投資には値下がりのリスクがありますが、長期間運用することで資