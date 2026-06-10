ドジャース・大谷翔平投手（３１）がブーイングを吹き飛ばした。９日（日本時間１０日）の敵地パイレーツ戦は大谷へのブーイングが飛び交う中、６回まで相手先発の?怪物?スキーンズに苦戦。３打席凡退に打ちとられていたが、７回に２番手ドテルに代わると打線が大爆発した。１点を勝ち越して大谷が一死二塁で打席に立つとスタンドから「ショウヘイはダメだ」「過大評価されている」などとヘイトなチャントが沸き起こった。そん