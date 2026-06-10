能登半島地震による災害関連死について、新たに5人が認定されることになりました。石川県内の災害関連死の犠牲者はこれで500人を超えることになりました。石川県は9日、専門家による審査会を開き、災害関連死として新たに5人の認定を決めました。これで石川県内の災害関連死による犠牲者は501人となり、500人を超えることになります。 内訳は、七尾市で3人、能登町で2人となっていて、今後、それぞれの市町で正式に認定される