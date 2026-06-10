【「スプラトゥーン3」更新データ「Ver.11.2.0」】 6月11日10時 配信 任天堂は、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」の更新データ「Ver.11.2.0」を6月11日10時に配信する。 今回の更新データでは、ブラスターの爆風の相手プレイヤーに対する当たり判定のサイズを小さくなったほか、一部のメインウェポン