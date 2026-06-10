北中米Ｗ杯（１１日開幕）に臨む日本のキャプテン・ＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）がオフ返上で調整を行った。チームが完全休養日の中、遅れを取り戻すべく、中村俊輔コーチらとともに汗を流した。チームが休養日となったこの日、遠藤はナッシュビルの練習拠点に姿を見せ、長谷部誠コーチや俊輔コーチらとともにボール回しなどで精力的に体を動かした。メンターとしてチームに合流したＭＦ南野拓実（モナコ）も練習場に姿を見