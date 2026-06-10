歌姫テイラー・スウィフトとＮＦＬのス―パスター、トラヴィス・ケルシーは、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（ＭＳ・Ｇ）を３日間、貸し切りにした豪華な結婚式を予定しており、その総額は数百万ドル（数億円）に上るという。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が９日、報じた。関係者によると、７月３日に結婚する２人は、少なくとも３日間、ＭＳ・Gを貸し切ったという。設営のための１日前、挙式当日、そして撤収の