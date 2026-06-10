2PMのメンバーで俳優のジュノが、タキシード姿で抜群のビジュアルを披露した。「ASEA 2026」で「The Best Character（男性俳優）」と「The Best Artist」を同時受賞し、2冠に輝いたジュノが雑誌撮影に臨み、注目を集めている。【写真】「肉体美に感服」ジュノの“素肌スーツ”5月16日と17日に埼玉・ベルーナドームで開催された「ASEA 2026」の会場には、ファッション誌『＠style』のフォトスタジオが設置され、アジアを代表するス