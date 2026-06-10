女優パク・シネの近況が注目を集めている。第2子妊娠を発表したばかりの彼女が、シンガポールで安産祈願旅行を楽しむ様子がキャッチされた。【画像】ペ・ヨンジュン、何故パク・シネと？さらに同行していた“大物親友家族”にも関心が集まっている。シンガポールメディアは最近、パク・シネとチェ・テジュン夫妻が子どもを連れてシンガポールを訪れた様子を報じた。（写真提供＝OSEN）パク・シネ公開された写真では、パク・シネが