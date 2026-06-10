aespaのカリナが、空港で険しい表情を見せた理由を明かした。6月10日、カリナは自身のインスタグラムを通じて「アレルギーのせいで、しかめっ面をしていないと症状が目立ってしまうので、ずっとそんな表情をしているしかありませんでした。残念です」と語った。【写真】カリナ、日本で撮影した写真が大炎上続けて、「今日のヘアメイク、すごく気に入っていたのに。行ってきます。ファイト」とコメント。あわせて、眉をひそめた表情