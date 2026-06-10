スシローは、東海地方で放送され、今年で放送25年目を迎えた朝の情報番組メ〜テレ「ドデスカ!」との初コラボを実施する。“ウルフィ”をイメージした「みそカツ風ロール」や「スシロー流ひつまぶし」など全4品を、6月10日から愛知･岐阜･三重県内のスシローで販売する。いずれも、番組に出演する島貫凌アナウンサーが考案し、スシローの商品開発担当者が開発したもの。【スシロー×メ〜テレ「ドデスカ!」 コラボメニューの画像はこ