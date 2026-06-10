北朝鮮の市場でコメとトウモロコシの価格が暴騰し、過去最高値を更新した。季節的に備蓄食糧が底をつく時期と重なったことで穀物価格が急騰したものとみられる中、農村地域を中心に食糧が尽きた「絶糧世帯」が急速に増えていると伝えられている。デイリーNKが定期的に実施している北朝鮮の市場価格調査によると、7日時点で平壌のある市場では、コメ1キログラムが3万8500北朝鮮ウォンで取引された。2週間前の前回調査時の価格と比べ