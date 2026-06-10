今日10日の東京は、梅雨前線の影響で雲に覆われ、一部で雨が降っています。気温の上がり方は鈍く、午前11時までの最高気温は21.0℃です。このあとも気温はほとんど上がらない見込みで、この時期としては空気がヒンヤリと感じられるでしょう。今日10日は半袖よりも長袖がおすすめです。梅雨空の東京4月並みの気温今日10日の東京は、梅雨前線の影響で雲に覆われ、一部では雨が降っています。北東から湿った冷たい風が吹き、気温の