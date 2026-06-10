中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月10日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は9日の記者会見で、米国が中国のテクノロジー企業を中国軍と関連のある「中国軍事企業」のリストに追加したことについて、米国に対し中国企業への不当な抑圧をやめるよう強く促すと表明した。林氏は次のように述べた。中国は、米国が国家安全保障の概念を拡大解釈し、さまざまな名目で差別的リストを作成し、中国企業を不当