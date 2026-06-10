昨夜、高岡市の県道で道路を横断中の高齢女性が普通乗用車にはねられ死亡しました。警察は車を運転していた男を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。高岡警察署によりますと、きのう午後7時50分ごろ、高岡市戸出西部金屋の県道で、道路を横断していた近くに住む無職の高畑澄子さん（92）が普通乗用車にはねられました。高畑さんは病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察は車を運転していた、高岡市戸出西部金屋