県議会6月定例会が開会し、県は中東情勢の影響を受ける中小企業などへの支援を柱とした補正予算案を提出しました。県の6月補正予算案は、一般会計で90億7000万円あまりで中東情勢への対応を柱としています。新田知事「様々な産業や雇用、消費など県内経済への影響が懸念されることから、関係機関と連携して、対応に万全を期してまいります」中小企業などの資金繰りを支援するため新たに融資枠を設けるほか、価格転嫁にかかる費用へ