タレントのほしのあき（49）が8日、自身のインスタグラムを更新。高校時代からの友人で、50歳の誕生日を迎えたモデル・SHIHOを祝福し、長年の友情が伝わる写真とエピソードを公開した。【写真】「モデルにスカウトしてくれた恩人」ほしのあき＆同級生・SHIHOの2ショットほしのは「HAPPY BIRTHDAYSHIHO」と書き出し、「出会って33年！」とコメント。自身が在学していた高校にSHIHOが編入してきた当時を振り返った。投稿では、