きのう夕方、岩手県花巻市の神社の駐車場で40代の女性がクマに襲われ、大けがをしました。命に別状はありません。警察によりますと、きのう午後6時半すぎ、岩手県花巻市東和町の神社の駐車場で、48歳の女性が車から降りたところ、クマに襲われました。女性は顔や左肩にけがをしましたが、自力で帰宅し、自ら消防に通報したということです。その後、病院に運ばれましたが、顔の骨折もあり重傷です。命に別状はありません。女性を襲