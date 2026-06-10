参院本会議で学校教育法などの改正案が可決、成立し、一礼する松本文科相＝10日午前デジタル教科書を紙と同様に正式な教科書と位置付ける学校教育法などの改正法が、10日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。文部科学省は紙とデジタルそれぞれのメリットを生かした教科書作りを促し、子どもたちの深い学びにつなげることを目指す。次期学習指導要領が小学校で全面実施される2030年度以降に導入する方針。現行制