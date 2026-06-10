東京証券取引所10日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時900円を超え、節目の6万5000円を割った。株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連銘柄の一角が売られ、相場を下押しした。中東情勢の先行き不透明感も重荷になった。午前終値は前日終値比735円24銭安の6万4681円39銭。東証株価指数（TOPIX）は28.69ポイント安の3867.42。9日の米国市場でハイテク株主体の株価指数が