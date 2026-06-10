警視庁目白署に入る長沢恵一容疑者＝8日架空の投資話を持ちかけて現金3千万円をだまし取ったとして、警視庁暴力団対策課は10日までに、詐欺の疑いで、一般財団法人「日本サイクリング協会」（東京）の代表理事長沢恵一容疑者（77）＝東京都江東区＝と、技術開発会社「セコー技研」（大阪市生野区）の代表取締役長友栄機容疑者（60）＝大阪市東住吉区＝を逮捕した。逮捕容疑は共謀し2023年5〜6月、セコー社が所有していない特許