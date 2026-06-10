アメリカ軍はホルムズ海峡で陸軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復として、イランの防空施設などを攻撃しました。アメリカ中央軍は9日、ホルムズ海峡を警戒飛行中だった陸軍の攻撃ヘリコプター「アパッチ」が前日に撃墜されたことを受け、イランに対する自衛的な攻撃を実施し、完了したと発表しました。海軍と空軍の戦闘機がホルムズ海峡周辺のイランの防空施設や管制施設、レーダー基地を攻撃したとしています。ニュースサ