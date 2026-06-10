欧州自動車大手ステランティス傘下のフランス・シトロエンのスポーツ用多目的車（SUV）「C5エアクロス」に試乗した。同ブランドの最上位（フラッグシップ）車種で、内外装のデザインを一新し、独自のサスペンションと専用シートの採用などにより、シトロエンならではのやわらかな乗り心地は進化していた。ライトに目立つデザインを採用、マイルドHVシステムを搭載まず外観を見てみる。ヘッドライトが横方向に三分割されたデ