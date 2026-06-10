内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、高齢者が今後優先的にお金を使いたいものとして「子や孫のための支出（学費、こづかい等）」を挙げる人は25.8%に上り、実際に子や孫の生活費を「負担している」人も約4人に1人（25.2%）存在しています。多くのシニアにとって、可愛い孫や子どものために財布の紐を緩めることは、老後の大きな喜びの一つです。しかし、その援助は、子ども家族との良好な関係性を土台に成り立つ