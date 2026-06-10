相手が興味を持つ営業メールにはどのような特徴があるのでしょうか。株式会社ラクス（東京都渋谷区）が提供するメールマーケティングサービス『楽楽メールマーケティング（旧配配メール）』が実施した「営業メールの受信実態と『商談化』の分岐点」に関する調査によると、商談をしてみたいと思うメールの特徴は「すぐに役立つ業務ノウハウや資料がある」が最多となりました。【調査結果】開封後に打ち合わせや商談をしてみたいと思