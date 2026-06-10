生後2週間の頃はぶかぶかだったピンクのロンパースが、5カ月後にはぴったりに――。同じ服を着た2枚の比較写真を母親がThreadsに投稿したところ、「成長具合にびっくり」「立派な赤さんへ成長」と2800件のいいねを集めました。【写真】ぶかぶかロンパースが5カ月でぴったりサイズに投稿したのは、2児の母であるASUKA.Sさん（@asu_s62）。1枚目が撮影されたのは生後2週間の頃で、まだまだぶかぶかで袖や裾が何度も折られています。