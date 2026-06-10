関西を中心にタレントやモデルとして活動する田北良平さん（38）が今、ネット上で脚光を浴びています。【写真】「純烈っぽい」「イケメン」と話題の38歳タレントきっかけは「純烈セカンドチャンスオーディション2026」。ネットユーザーの間で、オーディションに参加してほしい人物として名前が挙がり、「純烈のオーディション受けてほしい」「田北さんを新メンバーに」「同意です」「イケメン」「純烈っぽい」などと話題になってい