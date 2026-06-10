2026年6月7日、中国メディアの紅星新聞は、著書が人工知能（AI）を使用しての執筆と疑われ低評価を受けた大学教授が、AI使用を否定し、5年にわたる調査研究の成果だと主張していることを報じた。記事によると、江蘇省にある蘇州大学の馬中紅（マー・ジョンホン）教授らによる新刊「飯圏紀実」がネット上で「AIによる執筆」を疑われており、書評サイトでの評価が5．4点（10点満点）、低評価率55％に達するなど「炎上状態」になって