REITとは不動産に投資する金融商品REIT（リート）は「Real Estate Investment Trust（不動産投資信託）」の略称です。投資家から集めた資金を使ってオフィスビルや商業施設、物流施設、ホテル、住宅などの不動産を購入し、その賃料収入や売却益を投資家へ分配する仕組みです。株式投資の場合は企業へ投資しますが、REITは不動産へ投資する点が大きな違いです。投資家自身が物件を探したり管理したりする必要はなく、専門の運用会社