現代でも通用するデザインと燃費性能クルマの進化は絶えず続いていますが、その中で人々の記憶に深く刻まれるモデルは限られています。発表から時が流れてもなお語られるコンセプトカーには、確固たる目的や時代を先見するアイデアが盛り込まれているものです。2012年に登場した一台も、まさにそうした存在でした。【画像】超カッコイイ！ これがリッター47km走るトヨタ「超・低燃費コンパクトカー」です！（13枚）そのクル