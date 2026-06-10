maya twiggyが、デビュー曲「PASS ME BY!」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】maya twiggy、映像クリエイター POTATO0x_xが手掛けた「PASS ME BY!」MV） maya twiggyは、神奈川県出身、5月に20歳になったばかりのシンガー。アーティスト写真は、中野敬久が撮影、JANEiROの向後信行がヘアメイクを担当しており、配信ジャケットデザインやMVでのスタイリングは、maya twiggy自らが