パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター、パペットスンスンの期間限定ポップアップ「HELLO！ PUPPET SUNSUN」が、7月1日（水）からの東京会場を皮切りに、初開催となる京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄を含む、全国12都市で順次開催される。【写真】ご当地限定グッズが初登場！商品一部詳細■ファンファン＆ツクツクも登場今回実施される「HELLO！ PUPPET SUNSUN」は、スンスンたちの新アートグッズや、史上初と