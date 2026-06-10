北中米ワールドカップに向けて準備を進める日本代表は現地６月７日、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを戦い、２−１で勝利した。もちろん非公式ながら、その試合で鈴木淳之介とともに代表初ゴールを奪ったのが、たった１キャップでW杯のメンバー入りを果たした21歳のFW塩貝健人だ。強気なコメント、貪欲にゴールを狙う姿勢に長友佑都と同じような“ギラギラ感”を感じる。その点を長友に尋ねてみると、やはり