これが、ワールドカップの厳しさを知る男の言葉なのだろう。2026年６月７日（日本時間８日）、日本代表は事前キャンプ地のモンテレイでＵ-19日本代表とトレーニングマッチを行なった（完全非公開）。日本サッカー協会の広報によれば、試合形式は35分×４本で、森保ジャパンは鈴木淳之介と塩貝健人のゴールで合計２−１と勝利を収めた。翌８日、練習後の囲み取材に応じた冨安健洋は、トレーニングマッチへの向き合い方につい