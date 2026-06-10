中島翔哉が浦和を去る。10番を背負った31歳MFは、契約満了に伴い、J１百年構想リーグ限りでチームを離れる。クラブの公式Ｘでもアナウンスされた。６月“10日、10時10分”の投稿に、以下のような声があがった。「サイコーの浦和10番だったぜ」「浦和のナンバー10むちゃくちゃ似合ってました」「ありがとう、10番」「すごくショック」「マジ有り得ないだろ」「手放しちゃいけない選手を手放した」「ほんとうに残念です」「本当