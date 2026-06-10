大阪市西成区で9日、労働者の街の象徴とされた「あいりん総合センター」の解体工事が本格的に始まった。不法占拠に対する強制執行を経て、跡地には新たな就業支援施設などの建設が予定されている。9日、「あいりん総合センター」の本格的な解体工事が始まった。「あいりん総合センター」は1970年に開設され、建物には職業安定所などが入る“労働者の街”のシンボルだった。閉鎖後も続いた不法占拠…強制立ち退きへしかし、耐震性の