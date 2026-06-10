アメリカ中央軍は9日、ヘリ撃墜への報復として、イランに対する攻撃を行いました。アメリカのトランプ大統領は9日、ホルムズ海峡付近で墜落したアメリカ軍の攻撃ヘリはイランによって撃墜されたものだと明らかにしました。これを受け、アメリカ中央軍は、イランに対する報復攻撃を日本時間きょう午前6時から開始し、午前10時ごろ、「攻撃を完了した」と発表しました。攻撃について中央軍は、自衛のための措置だとしてホルムズ海峡