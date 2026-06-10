YouTuberのヒカルが、10日までに自身のインスタグラムを更新。交際を公表している13歳年下の加藤神楽とのディズニーシーデートの様子を公開した。【写真】ラブラブ！ヒカルが恋人との2ショット公開ヒカルは「ディズニーシー行ってきた」とつづり、カチューシャを着けた2ショットを投稿。これまでにも会食やハワイ旅行など、加藤との仲むつまじい様子をSNSで発信しており、今回の投稿でも自然体の笑顔を見せている。この投稿