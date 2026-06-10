皇族の数の確保策をめぐり、衆参両院の議長らは10日午後、すべての党派による会議を開き、「立法府の総意」の取りまとめを目指します。午後3時半から開かれる会議には、あわせて13の政党と会派が参加し、8日に議長らが示した取りまとめ案について協議します。取りまとめ案は、▼女性皇族が結婚した後も身分を保持する案と、▼旧皇族の男系男子を養子に迎え皇族とする案を「いずれも了」とし、法制化を求めることが柱で、前回の会議