栃木県宇都宮市で目撃情報が相次いだクマがきのう捕獲されました。目撃されたクマは複数いるとの情報もあることから市はきょうも小中学校を休校にして警戒にあたっています。きのう午後、宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の敷地内で見つかったクマは麻酔銃で捕獲、その後駆除されました。宇都宮市では6日から少なくとも20件以上クマの目撃情報が相次いでいて、これまでに目撃されたクマは複数いるとの情報もあったことから、きょうも市立