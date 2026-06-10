名古屋市港区で9日夜遅く、自転車に乗っていたフィリピン国籍の女性が赤信号無視の車にはねられ、意識不明の重体となっています。警察によりますと、9日午後10時半ごろ、港区東海通の交差点で横断歩道を自転車で渡っていた派遣社員、サラゲナ・エルジュ・マエ・エストレラネスさん(25)が、赤信号を無視して走ってきた車にはねられました。エストレラネスさんは全身を強く打ち、意識不明の重体です。危険運転致傷の疑いで現