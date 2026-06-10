商店街や県庁近くなど市街地でクマの目撃情報が相次ぎ、９日午後に民家敷地内で１頭が捕獲された宇都宮市では、一夜明けた１０日も市が警戒を続けた。「複数頭いた」との情報もあるためで、市教育委員会は１０日も市立小中学校全９４校を臨時休校とした。この日は、午前９時から市職員２人が目撃情報があった住宅地などを車で巡回。公園の草むらや川周辺では念入りに確認した。７日未明に目撃された市中心部のオリオン通り商