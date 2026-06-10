タレントの岡田結実（26）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。夫と手作りした子育てアイテムを披露した。昨年一般男性と結婚し、今年2月に第1子を出産した岡田。同番組で子供の場持ちアイテムの話題になり、「布絵本に最近ハマっていて」と切り出した。夫に相談したところ「作ってみない？」となり、「パパが切って穴を開けてくれて、私が縫って」と説明。キラキラと光るレースやキ