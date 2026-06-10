AMDがオークリッジ国立研究所と共同で、地球規模の気候ダウンスケーリングが可能なAI基盤モデル「ORBIT-2」を開発しました。ORBIT-2 based Weather and Climate Downscaling and Downscaled Global Forecasts on AMD Instinct - ROCm Blogshttps://rocm.blogs.amd.com/artificial-intelligence/orbit2-inference/README.htmlORBIT-2: AMD and ORNL Advancing Earth System Intelligence at Exascalehttps://www.amd.com/en/blogs/2