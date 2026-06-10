Appleはユーザーのプライバシーを保護しつつ高性能なサーバーでAIを実行するクラウドシステム「Private Cloud Compute(PCC)」を構築しています。このPCCで、新たにNVIDIAの機密性重視システム「Confidential Computing」が採用されることが明らかになりました。NVIDIA Confidential Computing to Help Expand Apple’s Private Cloud Compute | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-confidential-computing-apple-pri